Po blisko miesiącu szkolenia blisko 100 ochotników ukończyło turnus dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w Żaganiu. Żołnierze z 34 Brygady Kawalerii Pancernej złożyli dziś uroczystą przysięgę na sztandar.

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Przysięga żołnierzy służby dobrowolnej w Żaganiu /Fot. Krzysztof Gonera 1 z 30 - +

Uroczystość przeprowadzono w miejscu szczególnym, bo przy Skwerze Czołgisty imienia generała Waldemara Skrzypczaka.

– To dla tych młodych ludzi ważna chwila. Wielu z nich już wybrało dalszą drogę w mundurze. Armia to solidna lekcja siły charakteru – mówi dowódca brygady pułkownik Jerzy Biryłko:

– Nie było łatwo, ale jesteśmy już na finale tej drogi. Choć w sumie dla nas to początek nowego etapu na dłużej – podkreślają elewi po złożeniu ślubowania:

– Łza się w oku kręci, bo to wzruszająca chwila móc oglądać syna czy córkę. Duma nas rozpiera – zaznaczają członkowie rodzin dzisiejszych bohaterów uroczystości:

Dodajmy, że przed tymi, którzy pozostaną w mundurze najbliższy czas, to kilkanaście miesięcy szkolenia specjalistycznego.