Sierżant sztabowy Barbara Sysak i pies służbowy Alpha będą reprezentować Lubuskie podczas ogólnopolskiego finału Kynologicznych Mistrzostw Policji w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Policyjny duet zajął 2 miejsce w eliminacjach wojewódzkich.

Funkcjonariuszka z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu ma za sobą 8 lat służby. – Policjantka ma pod opieką dwa psy służbowe. Alpha jest ostatnim nabytkiem i osiąga bardzo dobre wyniki w wykrywaniu narkotyków – mówi komendant powiatowy podinspektor Bartosz Dzięgielowski:

– Kilka lat temu zostałam przewodnikiem psa służbowego i tak zaczęła się ta przygoda z Parysem, owczarkiem belgijskim. A w tamtym roku otrzymałam Alphę. Ostatnio udało nam się zająć wysokie miejsce na zawodach organizowanych w porcie lotniczym w Babimoście. Konkurencji było kilka – zaznacza sierżant sztabowy Barbara Sysak:

W zawodach w Sułkowicach weźmie także udział aspirant Łukasz Berbeka z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze wraz z psem Bono.