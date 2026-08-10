Drugie i trzecie miejsce zajmowali miniżużlowcy Stali Wawrów w 11 i 12 rundzie Drużynowego Pucharu Ekstraligi 85-140 ccm., które rozegrano na torze w Bydgoszczy.

Do zwycięstwa w pierwszym turnieju zabrakło nam jednego punktu, a w drugim tylko dwóch, mówi Marcin Kozdraś zastępujący w Bydgoszczy trenera Pawła Parysa, który wraz z reprezentacją Polski przebywał w Workinkgton w Anglii na finale Indywidualnych Mistrzostw Świata w miniżużlu.

Dodajmy, że w turnieju Indywidualnego Pucharu Ekstraligi na trzeciej pozycji uplasowała się Oliwier Szymczak.