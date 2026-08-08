Dużą popularnością wśród mieszkańców i turystów cieszy się ośrodek wypoczynkowy w Lginiu.

To miejsce w gminie Wschowa, nad Jeziorem Lgińsko, które w ubiegłym roku przeżywało kryzys ziązany z wykryciem bakterii coli.

– Było podejrzenie o zrzut ścieków do akwenu, ale sytuacja wróciła do normy i w tym roku woda jest kryształowa – zapewnia Artur Obuchowicz, dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie, którym zarządza ośrodkiem.

Na terenie lgińskiego ośrodka wypoczynkowego jest piaszczysta plaża, molo, gastronomia i strzeżone kąpielisko.