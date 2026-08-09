Żużlowcy Stali Gorzów pokonali na własnym torze Włókniarza Częstochowa 54:36 w 12 kolejce PGE Ekstraligi.

Najlepszym zawodnikiem meczu był Anders Thomsen, który wraz z bonusem zdobył komplet 15 punktów, jednak dla kibiców bohaterem spotkania był 16 letni Igor Kordun, który w 5 wyścigach wywalczył 10 punktów i 2 bonusy.

Z postawy Korduna zadowolony był trener Piotr Paluch, a także jego syn Oskar, który tak jak Kordun był w meczu z Włókniarzem zawodnikiem formacji młodzieżowej.

Bliski zdobycia kompletu punktów był Adam Bednar, który tylko w swoim czwartym starcie przyjechał za plecami Thomsena i Jakuba Miśkowiaka.

Dla drużyny spod Jasnej Góry była to 12 porażka w rozgrywkach. Pierwsza pod wodzą Patricka Hansena, który niedawno zastąpił na stanowisku menagera Mariusza Staszewskiego.

Zwycięstwo z Włókniarzem dało gorzowianom 3 punkty do tabeli i na dwie kolejki przed zakończeniem fazy zasadniczej mają tylko jeden punkt straty do zajmującego 5 miejsce GKM Grudziądz.