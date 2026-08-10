Poznańska i Piłsudskiego do remontu. Gorzów otrzymał miliony na poprawę bezpieczeństwa drogowego.

Gorzów otrzymał ponad 3 miliony 600 tysięcy złotych dofinansowania na przebudowę dróg na terenie miasta co ma zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu. W ramach środków przebudowane zostaną m.in. ulice Poznańska i Piłsudskiego. Jak podkreśla wiceprezydent Gorzowa Małgorzata Domagała, dodatkowe pieniądze pozwolą zrealizować więcej inwestycji bez konieczności finansowania ich wyłącznie z miejskiego budżetu.

Teraz czas na przetargi i od ich rozstrzygnięcia będzie zależało czy skala remontów ograniczy się tylko do tych dwóch ulic czy też uda się wyremontować jeszcze jakieś drogi. Środki w ramach dofinansowania pochodzą z rezerwy subwencji Ministerstwa Infrastruktury.