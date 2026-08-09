Na terenie Wyspy Parkowej przy pałacu książęcym w Żaganiu zaplanowano kolejne dni wakacyjnych zabaw. Od wtorku dla najmłodszych wiele propozycji w ramach wydarzenia pod nazwą „Bezludna Wyspa”. Będą gry terenowe i poszukiwanie skarbów.

Organizatorzy zapraszają dzieci od 7 roku życia. – Zachęcamy do spędzenia kilku dni na aktywności w terenie, rozwiązywania zagadek, a nawet uczestnictwo w surwiwalu. Warto się do tego odpowiednio ubrać, bo na bezludnej wyspie trzeba być przygotowanym na każdą pogodę – mówi Maciej Rosiński z Żagańskiego Pałacu Kultury:

– Zapowiada się naprawdę ciekawy czas. Czekamy na żądnych przygód piratów – zaznacza jeden z organizatorów spotkań Łukasz Świerkowski:

Zajęcia na wyspie będą się rozpoczynać każdego dnia o godzinie 10.00. Zbiórka przy drewnianym mostku w parku książęcym.

Więcej informacji znajdziecie na stronie >>zpk.zagan.pl/<<.