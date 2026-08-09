Żużlowcy Stali Gorzów pokonali najsłabszego w PGE Ekstralidze Włókniarza Częstochowa. W meczu 12 kolejki wygrali 54-36 zgarnęli 3 punkty(2+bonus).

Liderami Stali byli Anders Thomsen, a kapitalnie pojechał też Igor Kordun! U gości najlepszy Jakub Miśkowiak, próbował go wspierać Jaimon Lidsey, ale reszta była dużo słabsza.

Stal szybko objęła kilkupunktowe prowadzenie i kontrolował wynik.

W I biegu wygrała 4-2, w drugim juniorzy Stali wygrali już 5-1 i Gorzowianie prowadzili 9-3, potem był remis, a na początku 4 biegu szarpnęło maszynę Tungate’a, który zaliczył po tym groźnie wyglądający upadek. Sędzia wykluczył częstochowskiego Australijczyka, a Stal(Paluch, Bednar) pokonała osamotnionego Ciurzyńskiego 5-1. Po I serii startów 17-7 dla gospodarzy.

Druga seria na korzyść Włókniarza! Piąty wyścig wygrywa i to 5-1. Miśkowiak i Lidsay „przewożą” Pollestada i Chatłasa. Kolejny bieg to 4-2 dla Stali, a 7 wyścig kończy się remisem. Po tej serii Stal prowadzi 25-17.

W 3 serii Stal wygrała tylko raz 4-2, a w biegach 9 i 10 padł remis. Kibicom szczególnie podobała się gonitwa 10, w której młodziutki Kordun ze Stali pokonał Lidseya. Po 10 biegu Stal w każdym razie wygrywała 35-25.

Jedenasty wyścig to druga wygrana w meczu gości 4-2, ale za chwilę Stalowcy wygrali 5-1, a tę wygraną dała para Pollestad/Kordun. 13 bieg to pościg Thomsena za Miśkowiakiem – Dunczyk wygrywa i jest niepokonany, Stal wygrywa 4-2 i jest 46-32.

W biegach nominowanych Stal postawiła kropkę nad i i wygrali 18 punktami.

Stal Gorzów: Paweł Przedpełski 5, Adam Bednar 13, Jack Holder ZZ, Oskar Chatłas 0, Anders Thomsen 14, Oskar Paluch 7, Igor Kordun 10, Mathias Pollestad 5.

Włókniarz Częstochowa: Rohan Tungate 5, Sebastian Szostak 5 , Jakub Miśkowiak 2, Mads Hansen ZZ, Jaimon Lidsey 9, Franciszek Karczewski 1, Szymon Ludwiczak 4, Alan Ciurzyński 1.