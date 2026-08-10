Rozpoczyna się realizacja innowacyjnego projektu „Zielona Tarcza Nowej Soli”. Władze miasta podpisały umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie kampanii w wysokości 16,5 tysiąca złotych, której sercem będą profesjonalne warsztaty dla młodzieży oraz wielki festyn rodzinny. – Projekt realizowany jest w ramach programu „EKOLUB – Lubuski program edukacji ekologicznej” – mówi Łukasz Chybiński, z biura prasowego prezydenta Nowej Soli.

Realizacja projektu będzie kosztować prawie 19 tysięcy złotych.