Muzyka średniowieczna i barokowa ponownie zabrzmi w województwie lubuskim. 12 sierpnia rozpoczyna się 24. edycja festiwalu Muzyka w Raju. W programie znalazło się 25 koncertów, które będą się odbywać w Świebodzinie, Brodach, Międzyrzeczu i Gorzowie. Zaprezentuje się kilkudziesięciu artystów z całej Europy, m.in. z Francji, Szwajcarii i Włoch.

Muzyka w Raju to jeden z największych festiwali muzyki dawnej w Polsce. Mówi Cezary Zych, główny organizator wydarzenia:

– W ciągu 12 festiwalowych dni Lubuszanie zapoznają się z różnymi gatunkami muzycznymi – dodaje Cezary Zych:

Festiwal otrzymał dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego w kwocie 200 tys. zł. – Muzyka w Raju na stałe wpisała się w kalendarz muzyczny naszego regionu – podkreśla Anna Chinalska, członkini zarządu województwa lubuskiego:

Warto dodać, że w tym roku żaden koncert nie odbędzie się w klasztorze w Gościkowie-Paradyżu z racji trwających tam remontów.