W II LO w Gorzowie powstała sala wyciszeń. Uczniowie przyznają, że bardzo się przyda.

W szkołach coraz częściej pojawiają się kabiny wyciszeń, do których uczniowie mogą przyjść, gdy potrzebują chwili odpoczynku. II LO poszło jednak o krok dalej i przygotowało specjalną salę, z której skorzystają przede wszystkim uczniowie odczuwający nadmiar bodźców czy stres związany z nauką i codziennym funkcjonowaniem w szkole – mówi Grażyna Szczepańska, wicedyrektor II LO.

Z sali skorzystają nie tylko uczniowie ze stwierdzonymi orzeczeniami spektrum, ale również wszyscy, których przytłaczają codzienne dźwięki – mówią uczennice Laura i Gosia.

Uczniowie będą korzystać z sali już od września. Będą się tam odbywać zajęcia dla osób z orzeczeniami oraz zajęcia z języka polskiego i sztuki współczesnej.