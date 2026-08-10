18 medali, w tym 8 złotych zdobyli reprezentanci trzech gorzowskich klubów podczas mistrzostw Polski młodzików i młodzieżowców w sprincie kajakowym, które rozegrano w Poznaniu.
9 medali: 5 złotych i 4 srebrne wywalczyli przedstawiciele KS G’Power, którzy tym samym wygrali klasyfikację medalową mistrzostw.
Mówi trener KS G’Power Marek Bohdziun:
Złote medale:
KS G’Power:
Aleksandra Głogowska K1 2000 m. młodziczek
Głogowska/Kubalska K2 2000 m. młodziczek
Artem Danilov K1 2000 m. młodzików
Danilov/Klisiewicz K2 2000 m. młodzików
Gawłowski/Kubalski K2 1000 m. młodzieżowców
AZS AWF:
Nikola Maćkowiak C1 1000 m. młodziczek
Maćkowiak/Budnik C2 1000 m. młodziczek
Admira:
Hermanowicz/Kotlarek/Krajewska/Lankamer K4 2000 m. młodziczek
Srebrne medale:
KS G’Power:
Piotr Klisiewicz K1 2000 m. młodzików
Aleksandra Kubalska K1 2000 m. młodziczek
Mateusz Kubalski K1 200 m. i K1 500 m. młodzieżowców
AZS AWF:
Biniewski/Dziadosz/Mizera/Fiszer C4 1000 m. młodzików
Filip Fiszer C1 1000 m. młodzików
Brązowe medale:
AZS AWF:
Dziadosz/Magdziarek C2 1000 m. młodzików
Admira:
Kotlarek/Krajewska K2 2000 m. młodziczek
Burko/Midloch K 2 500 m. młodzieżowcow
Norbert Midloch K1 1000 m. młodzieżowców