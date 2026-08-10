18 medali, w tym 8 złotych zdobyli reprezentanci trzech gorzowskich klubów podczas mistrzostw Polski młodzików i młodzieżowców w sprincie kajakowym, które rozegrano w Poznaniu.

9 medali: 5 złotych i 4 srebrne wywalczyli przedstawiciele KS G’Power, którzy tym samym wygrali klasyfikację medalową mistrzostw.

Mówi trener KS G’Power Marek Bohdziun:

Złote medale:

KS G’Power:

Aleksandra Głogowska K1 2000 m. młodziczek

Głogowska/Kubalska K2 2000 m. młodziczek

Artem Danilov K1 2000 m. młodzików

Danilov/Klisiewicz K2 2000 m. młodzików

Gawłowski/Kubalski K2 1000 m. młodzieżowców

AZS AWF:

Nikola Maćkowiak C1 1000 m. młodziczek

Maćkowiak/Budnik C2 1000 m. młodziczek

Admira:

Hermanowicz/Kotlarek/Krajewska/Lankamer K4 2000 m. młodziczek

Srebrne medale:

KS G’Power:

Piotr Klisiewicz K1 2000 m. młodzików

Aleksandra Kubalska K1 2000 m. młodziczek

Mateusz Kubalski K1 200 m. i K1 500 m. młodzieżowców

AZS AWF:

Biniewski/Dziadosz/Mizera/Fiszer C4 1000 m. młodzików

Filip Fiszer C1 1000 m. młodzików

Brązowe medale:

AZS AWF:

Dziadosz/Magdziarek C2 1000 m. młodzików

Admira:

Kotlarek/Krajewska K2 2000 m. młodziczek

Burko/Midloch K 2 500 m. młodzieżowcow

Norbert Midloch K1 1000 m. młodzieżowców