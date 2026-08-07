Zielonogórski szpital zabiera głos w sprawie wynagrodzeń lekarzy. Lecznica zatrudnia ponad 400 medyków, na kilku rodzajach umów: o pracę, zlecenie i kontraktowe – podał Marek Działoszyński.

Prezes zarządu Szpitala Uniwersyteckiego wskazał, że miesięczne wynagrodzenie wynoszące ponad 100 tysięcy złotych dotyczyło w ostatnim czasie jednej osoby. Ponad stu lekarzy pobierało od 30 do 40 tysięcy złotych miesięcznie:

5 sierpnia 2026 weszły w życie zmiany, które pozwalają na gromadzenie danych o wynagrodzeniach medyków w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Placówki medyczne będą miały obowiązek raportowania danych o wynagrodzeniach nie tylko lekarzy, ale także kadry medycznej i pracowników administracji. To dobry krok – ocenia Marek Działoszyński:

Pierwsze dane w nowym systemie mają trafić do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w październiku. Marek Działoszyński był gościem Rozmowy o 9.00.