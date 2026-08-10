W holu administracyjnym Żagańskiego Pałacu Kultury zorganizowano kolejne wakacyjne warsztaty związane z modą. Ich uczestnicy wykonywali projekty ubrań i poznawali pracę stylistów.

Celem zajęć oprócz zabawy było prowokowanie dzieci do kreatywności. – To także rozwijanie małej motoryki. Takie warsztaty to pobudzanie wyobraźni u najmłodszych. Prace prezentują się naprawdę ciekawie – mówi prowadząca spotkanie Agnieszka Pawlik:

– Fajne są takie zajęcia. Nie siedzimy w domu i robimy coś nowego – zaznaczają uczestnicy wakacyjnego spotkania:

Dodajmy, że na jutro dla dzieci zaplanowano gry terenowe w parku.