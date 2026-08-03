W ramach wakacyjnego kina Żary organizują plenerowe seanse w centrum miasta. Najbliższa projekcja filmu już w piątek. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Letnia propozycja ratusza to także wieczorne potańcówki w rynku.

Eventy organizowane są przez miejskie placówki kulturalne i sportowe. – Wakacje osiągnęły już półmetek, więc bawimy się w najlepsze. Rozpoczynamy za chwilę sierpniowe spotkania z kinem. Do tego można także potańczyć. To również doskonała okazja do integracji – mówi dyrektor Żarskiego Domu Kultury Łukasz Matyjasek:

Początek seansu w plenerowym kinie godzina 20.30. W razie złej pogody spotkanie przeniesione zostanie do sali widowiskowej Luna.