Falubaz Zielona Góra przegrał 41 -49 z Pres Grupą Developerską Toruń w 12 kolejce PGE Ekstraligi. Żużlowcy z Zielonej Góry słabo prezentowali się przez 2/3 meczu – po 10 wyścigu przegrywali już 14 punktami. Nagle wygrali 3 biegi z rzędu i po 13 biegu było tylko 41-37 dla mistrzów Polski. W 14 biegu jednak Torunianie wygrali 5-1 i było po meczu.

Trener zwycięzców – Piotr Baron tak ocenił przebieg spotkania:

Zespół z Zielonej Góry poprowadził dziś po raz pierwszy w karierze dotychczasowy kierownik zespołu – Marek Mróz, który w tygodniu zastąpił Grzegorza Walaska. Oto jego podsumowanie spotkania, a nie zabrakło tez po meczu pytań o jego przyszłość:

Z Falubazu mamy jeszcze rozmowę z Dominikiem Kuberą, który był dziś najlepszy i zdobył 13 punktów – on też mówił dziennikarzom o zmianie trenera, do której doszło w minionym tygodniu:

Kolejny mecz Falubazu za niespełna dwa tygodnie – 14 sierpnia – Zielonogórzanie pojadą wtedy derby Ziemi Lubuskiej ze Stalą Gorzów.