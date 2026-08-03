Żary zapraszają na sierpień z questami. Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego poprowadzi w drugi miesiąc wakacji gry terenowe w przestrzeni miejskiej. Najbliższe odkrywanie historii poprzez zabawę już w czwartek.

Udział w cyklu spotkań związanych z legendami i historią jest bezpłatny. – Czekamy na miłośników takiej formy spędzania czasu. Mamy kilka questów opowiadających o Żarach i podań związanych z przeszłością. Wśród nich choćby zabawę nawiązującą do dawnego przemysłu tkackiego – mówi dyrektor muzealnej placówki Rafał Szymczak:

Więcej na temat sierpniowych questów znaleźć można w mediach społecznościowych muzeum.