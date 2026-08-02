Odra Bytom Odrzański wygrała u siebie na inaugurację rozgrywek III ligi grupy III 3:0 z Polonią Nysa. Kluczowe w zwycięstwie beniaminka były gole Krzysztofa Drzazgi.

Pierwsza połowa zaczęła się od małej wymiany ciosów. W 4 minucie Nikodem Skoczylas mógł otworzyć wynik golem dla Odry, lecz jego strzał głową poszybował nad poprzeczką. Kilkadziesiąt sekund później Patryk Kupczak z Polonii otrzymał piłkę, będąc niekrytym w polu karnym, uderzył z woleja, lecz wyraźnie nad bramką. W 9 minucie goście byli blisko trafienia; po krótko rozegranym rzucie różnym Szymon Sikorski oddał groźny strzał z dystansu, który zatrzymał się jednak na słupku. Polonia Nysa przejęła inicjatywę, lecz nie potrafiła pokonać Bartka Szafera. Odra nie pozostawała dłużna i również szukała gola. Znalazła go w 31 minucie za sprawą uderzenia kapitana, Krzysztofa Drzazgi. Piłkę z prawego skrzydła dośrodkował Eryk Pieczarka, a Drzazga świetnie wykończył centrę strzałem głową.

W drugiej części gry Odra szybko rozstrzygnęła losy spotkania. W 56 minucie Krzysztof Drzazga podwyższył prowadzenie gospodarzy pięknym uderzeniem z rzutu wolnego. Już 3 minuty później było 3:0. Po rzucie różnym i zamieszaniu w polu karnym wynik – swoim debiutanckim golem dla Odry – ustalił Mateusz Cyrek.

Strzelec gola numer trzy był po spotkaniu bardzo szczęśliwy:

Po dotychczas rozegranych meczach pierwszej kolejki Odra Bytom Odrzański zajmuje w tabeli 3 ligi grupy III 2 miejsce. W następnej kolejce zagra na wyjeździe z Rakowem II Częstochowa.