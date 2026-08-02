Remisem 1:1 z Piastem Iłowa zakończyło się pierwsze po ośmiu latach spotkanie piłkarzy Piasta Karnin na czwartoligowym szczeblu.

Beniaminek objął prowadzenie w 36 minucie po strzale Antoniego Babiaka, ale już na początku meczu świetną sytuację do zdobycia gola miał Maciej Kolasa. Goście z Iłowej też atakowali, ale poza jedną sytuacją gdy był minimalny spalony to niewiele było z ich strony zagrożenia:

W drugiej połowie zdecydowanie przeważali przyjezdni, ale wyrównali dopiero w 90 minucie po zamieszaniu w polu karnym i uderzeniu Huberta Lichtańskiego. Wcześniej na wysokości zadania stawali albo obrońcy albo bramkarz miejscowych: