Jak reagować podczas pożaru, powodzi, długotrwałej awarii prądu i innych sytuacji kryzysowych? To tylko jeden z modułów szkolenia, z jakiego mogą skorzystać mieszkańcy Lubuskiego. W czerwcu ruszyły zapisy na bezpłatne Powszechne Warsztaty Ochrony Ludności organizowane przez Polski Czerwony Krzyż.

Pierwsze spotkania w regionie lubuskim już się odbyły, planowane są kolejne m.in. w Zielonej Górze. Cały czas prowadzimy zapisy – mówiła dzisiaj w Radiu Zielona Góra Paulina Grzesiowska-Nowak, dyrektor lubuskiego oddziału PCK:

W programie szkolenia znalazła się m.in. pierwsza pomoc i wszystko, co jest związane z poradnikiem bezpieczeństwa, czyli np. jak przygotować siebie i bliskich do ewakuacji oraz jak postępować w przypadku zagrożeń chemicznych, czy biologicznych:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby dorosłe. Aby się na nie zapisać należy się skontaktować z lubuskim oddziałem PCK. Paulina Grzesiowska-Nowak była gościem Rozmowy o 9.00.