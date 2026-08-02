W inauguracyjnej kolejce lubuskiej IV ligi piłkarskiej Lechia II Zielona Góra zremisowała u siebie z Dozametem Nowa Sól 2:2.

Młodzi Zielonogórzanie, wsparci sporą grupą zawodników z pierwszego zespołu, objęli prowadzenie w 32 minucie, gdy rzut karny po faulu wykorzystał Filip Szczotko. Nowosolanie odpowiedzieli zaledwie pięć minut później i to… w taki sam sposób! Wówczas z „jedenastki” strzelił Miłosz Bednarek i do przerwy był remis 1:1.

Tuż po zmianie stron Dozamet zaskoczył gospodarzy, gdy strzałem z trudnej pozycji gola na 2:1 zdobył Jakub Woźniak. Teraz to Lechiści musieli gonić i dopięli swego w 56 minucie – świetne podanie na głowę otrzymał wtedy Przemysław Mycan i doprowadził do stanu 2:2.

Od tego momentu miejscowi niemal non-stop napierali na bramkę gości. Sporo okazji strzeleckich miał chociażby wspomniany Mycan, który raz trafił w słupek, a kilka razy minimalnie spudłował. Ponadto dużo skutecznych interwencji miał bramkarz Dozametu, Daniel Bednarski, który walnie przyczynił się do zdobycia przez nowosolski zespół jednego punktu.

Przemysław Kotlarz, trener Dozametu:

Daniel Bednarski, bramkarz Dozametu:

Piotr Stańczuk, szkoleniowiec rezerw Lechii:

Filip Szczotko, autor pierwszego gola dla Lechii II: