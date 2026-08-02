Marcel Zwierzyński ze Stali Wawrów zajął 2. a Eryk Dera z Falubazu Zielona Góra 3. miejsce w przełożonej z soboty 6. rundzie Indywidualnego Pucharu Polski w klasie 85-140 cc.

W rundzie zasadniczej Dera zdobył 11 a Zwierzyński 10 punktów, jednak w wyścigu finałowym młody zielonogórzanin przyjechał za plecami kolegi z północy województwa. Na 4. miejscu przyjechał kolejny z miejscowych Emilian Różecki a wygrał Gustaw Bazydło z Wybrzeża Gdańsk. Na miejscach od 7. do 9. plasowali się kolejno Oliwier Szymczak ze Stali, Kacper Otto z Falubazu i następny z gospodarzy Szymon Banach. Pozostali lubuszanie byli w drugiej dziesiątce.