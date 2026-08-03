Wykonawca drugiego etapu północnej obwodnicy Gorzowa przygotowuje się do przejęcia placu budowy. Chodzi o odcinek od pętli tramwajowej przy Kazimierza Wielkiego do Żwirowej, a potem przez tereny popoligonowe do ronda Schumana, które jest częścią ulicy Myśliborskiej.

– W tym tygodniu wykonawca powinien dostać decyzję ZRID, czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – mówi prezes spółki Gorzowskie Inwestycje Miejskie Agnieszka Surmacz.

Drugi etap ma być gotowy w czerwcu za dwa lata. Tymczasem dobiega końca pierwszy etap inwestycji:

Wykonawca pracuje teraz nie tylko na jezdni, ale układa też chodniki i stawia ekrany dźwiękochłonne. Termin zakończenia inwestycji upływa za 2 miesiące.