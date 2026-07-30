Żarski powiat termomodernizuje budynek przychodni specjalistycznych Szpitala na Wyspie. Wartość zadania to ponad 3,5 miliona złotych. Prace wykonywane są przy wykorzystaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wkład powiatu to ponad milion złotych. – Roboty obejmują między innymi wymianę stolarki okiennej i docieplenie elewacji. To także wymiana źródła ogrzewania. Stary piec zastąpi pompa ciepła. Pojawią się także panele fotowoltaiczne – mówi wicestarosta żarski Wojciech Kasprów:

Prace w budynku przy ulicy Skarbowej potrwają do końca roku.