Przed żużlowcami Stelmetu Falubazu Zielona Góra pierwszy po lipcowej przerwie mecz PGE Ekstraligi. Zielonogórzanie przy W69 podejmą Pres Grupę Deweloperską Toruń.

Będzie to pierwsze w tym sezonie spotkanie, w którym Falubazu nie poprowadzi Grzegorz Walasek. Kilka dni przed meczem zarząd klubu powierzył prowadzenie drużyny dotychczasowemu kierownikowi, Markowi Mrozowi. Decyzja miała mieć zastosowanie tylko w meczu z Presem, jednak w konsekwencji Walasek złożył całkowitą rezygnację ze stanowiska.

Ostatni mecz Zielonogórzanie odjechali miesiąc temu – na początku lipca pokonali w Częstochowie miejscowego Włókniarza 50:40. Nie oznacza to jednak, że żużlowcy próżnowali w przerwie od rozgrywek ligowych. Były zawody indywidualne, młodzieżowe, były też ligi zagraniczne.

Dla trójki zawodników Falubazu takim ostatnim testem przed powrotem ligi był turniej o Grand Prix Polski, który 1 sierpnia odbył się w Łodzi. Najlepiej spisał się Leon Madsen, który z ośmioma punktami zajął siódme miejsce, ale trzeba zaznaczyć, że Duńczyk nie wygrał żadnego wyścigu. Z kolei Andrzej Lebiediew zdobył sześć „oczek”, a Dominik Kubera o jedno mniej i obaj uplasowali się w dolnej części klasyfikacji.

Słowo o rywalu Falubazu. Torunianie zajmują drugą lokatę w tabeli z dorobkiem 19 punktów, a wyprzedza ich jedynie Betard Sparta Wrocław. Pres do tej pory potknął się trzy razy – w Lublinie, Wrocławiu i Lesznie – ale od trzech kolejek toruński zespół jest niepokonany i w dodatku przed przerwą zwyciężał bardzo wysoko.

Początek niedzielnego (2 sierpnia) meczu Falubazu z Presem o godzinie 17:00. Transmisja w Radiu Zachód i Radiu Zielona Góra.

Awizowane składy:

Stelmet Falubaz Zielona Góra:

9. Leon Madsen

10. Andrzej Lebiediew

11. Dominik Kubera

12. William Cairns

13. Przemysław Pawlicki

14. Oskar Hurysz

15. Damian Ratajczak

Pres Grupa Deweloperska Toruń:

1. Patryk Dudek

2. Robert Lambert

3. Norick Bloedorn

4. Mikkel Michelsen

5. Emil Sajfutdinow

6. Antoni Kawczyński

7. Mikołaj Duchiński