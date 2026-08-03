Żarski powiat podpisał umowę na przebudowę drogi w miejscowości Nabłoto. Koszt inwestycji to ponad 4 miliony złotych. Samorząd otrzymał na realizację prac dofinansowanie. Zadanie obejmuje dwa odcinki drogi o łącznej długości ponad kilometra.

Ma to poprawić bezpieczeństwo komunikacji pomiędzy Nabłotem, a Brodami. – Stan nawierzchni w tym miejscu pozostawiał już wiele do życzenia. Powstanie nowa jezdnia o odpowiedniej szerokości, aby pojazdy swobodnie mogły się minąć. Wyremontujemy także przepusty znajdujące się w ciągu drogi – mówi wicestarosta żarski Wojciech Kasprów:

Wykonawca ma 10 miesięcy na zakończenie prac od dnia podpisania umowy.