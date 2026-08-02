Pogoda pokrzyżowała plany organizatorom 2. Pucharu Polski w klasie Omega, jaki został rozegrany na Jeziorze Sławskim.

Przeprowadzono tylko część biegów. Maciej Bogucki, zastępca komandora Lubuskiego Klubu Żeglarskiego.

– W regatach wzięło udział prawie 40 załóg – mówi Wojciech Terpiłowski ze sławskiego klubu.

Omega to popularna w Polsce klasa jachtów żaglowych regatowych i turystycznych. Pierwsze Omegi powstały w Warszawie, w 1942 roku.