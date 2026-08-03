Gościem Krzysztofa Baługa jest Elżbieta Polak, posłanka KO
Gościem Krzysztofa Baługa jest Elżbieta Polak, posłanka KO
Prezes szpitala w Zielonej Górze zmienił regulamin dotyczący wynagrodzeń. W efekcie jubileuszówki przysługujące za wieloletnią pracę dla wielu pracowników będą...
Żarski powiat podpisał umowę na przebudowę drogi w miejscowości Nabłoto. Koszt inwestycji to ponad 4 miliony złotych. Samorząd otrzymał na...
Siedem odcinków dróg będzie remontowanych w gminie Tuplice. Ważne, że remonty będą prowadzone w kilku miejscowościach gminy. - Ostatnie ustalenia...
Nowa remiza strażacka w Leśniowie Wielkim to długo wyczekiwana inwestycja, która zapewni druhom nowoczesne i funkcjonalne warunki do prowadzenia działań...
Gmina Gozdnica wyłoniła wykonawcę przebudowy terenu przy starym basenie. Miejsce przeznaczone będzie na rekreację mieszkańców. Powstanie tam nowy zbiornik wodny,...
Żary zapraszają na sierpień z questami. Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego poprowadzi w drugi miesiąc wakacji gry terenowe w przestrzeni miejskiej. Najbliższe...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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