1 sierpnia w Żarach odbędą się powiatowe obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Sobotnie uroczystości zaplanowano przy pomniku Żołnierza Polskiego oraz na placu przy Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Powstańcze czyny wspomniane zostaną podczas apelu pamięci. – Towarzyszyć nam będą także żołnierze z żagańskiej jednostki wojskowej oraz kombatanci i stowarzyszenia. Ważne jest, aby pielęgnować tę pamięć. Na scenie przy świątyni będą także piosenki powstańcze – mówi wicestarosta żarski Wojciech Kasprów:

Początek apelu pamięci przy ulicy Karola Szymanowskiego godzina 17.00.