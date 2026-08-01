W środę, 5 sierpnia 2026, finisz 3. etapu wyścigu kolarskiego Tour de Pologne w Zielonej Górze. Organizacja imprezy przyniesie korekty w organizacji ruchu, komunikacji miejskiej i utrudnienia.

5 sierpnia 2026 komunikacja miejska będzie bezpłatna – darmowe będą przejazdy wszystkimi autobusami MZK, dla wszystkich pasażerów. Dla rowerów miejskich czas bezpłatnego wynajmu został wydłużony z 20 minut do jednej godziny. Zobacz najważniejsze zmiany:

Harmonogram zamykania poszczególnych stref w mieście:

Od poniedziałku (3 sierpnia), godz. 18:00:

Wyłączone z użytkowania zostaną parkingi przy ul. Chopina od ul. Kupieckiej do Placu Kolejarza oraz parkingi na Placu Kolejarza, a także wokół Placu Bohaterów.

W środę (5 sierpnia), od godz. 05:00 do godz. ok. 20:00

zamknięty zostanie fragment alei Wojska Polskiego oraz ulica Bohaterów Westerplatte na odcinku od ronda PCK do ulicy B. Chrobrego.

W środę (5 sierpnia), w godz. 10:00–17:00:

Całkowicie wyłączone z ruchu kołowego zostanie ścisłe centrum. Zmiany obejmą bezpośrednio kolejne ulice: B. Chrobrego, Plac J. Piłsudskiego, Podgórną (od ronda do Wrocławskiej) oraz Wrocławską (do al. Konstytucji 3 Maja). Ponadto częściowemu zamknięciu ulegną al. Konstytucji 3 Maja, ulica Długa oraz Dąbrówki.

Po zakończeniu konkurencji Juniorów wyjazd z obszaru zamkniętego będzie możliwy przez al. Niepodległości oraz ul. K. Wielkiego w kierunku ul. B. Chrobrego.

W środę (5 sierpnia), od godz. 14:00:

Oprócz powyższych zakazów, zabezpieczana będzie główna trasa przejazdu peletonu, a zjazdy z trasy S3 na węźle południowym zostaną czasowo zablokowane.

Ruch pojazdów będzie wznawiany po przejeździe zawodników i demontażu zabezpieczeń.

Link do geoportalu ze szczegółami trasy (link ten jest zakodowany w QR umieszczonym na powyższej grafice):

https://zsip.um.zielona-gora.pl/gpt4/?profile=106910&projection=EPSG%3A2176&scale=150000.0000002559&x=5536418&y=5754984

Zmiany w komunikacji miejskiej MZK:

https://www.mzk.zgora.pl/aktualnosci/tour-de-pologne-w-zielonej-gorze-specjalna-organizacja-komunikacji-miejskiej-5-sierpnia-i1007