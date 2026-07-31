Żarski powiat rozpoczął pierwszy etap termomodernizacji kompleksu budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Ruszyły pierwsze prace przygotowawcze. Koszt całego zadania to ponad 22 miliony złotych.

Inwestycja przy dawnej samochodówce podzielona jest na 3 etapy. – To bardzo szeroki zakres robót. Obiekt jest piękny, ale wiekowy i wymaga odpowiednich zabiegów. Rozpoczynamy od budowy magazynu na sprzęt do zwalczania klęsk żywiołowych – mówi Wojciech Kasprów wicestarosta żarski:

– Na ukończeniu jest także przygotowanie dokumentacji termomodernizacji głównego obiektu. Prace rozpoczną się niebawem – zaznacza przedstawiciel urzędu:

Prace wykonuje firma z Nowogrodu Bobrzańskiego.