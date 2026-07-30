W siedzibie żarskiego starostwa powiatowego podsumowano konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Lubuska Baza Sportowo-Rekreacyjna”. Podczas spotkania symboliczne czeki odebrali przedstawiciele klubów i stowarzyszeń sportowych.

Pieniądze przeznaczone zostaną między innymi na poprawę warunków treningów. – To konkurs, który powtarzamy, ale który ma duże znaczenie dla mniejszych miejscowości jeśli chodzi o wsparcie działalności sportowej – mówi wicemarszałek województwa lubuskiego Grzegorz Potęga:

Reprezentujący Koszykarski Klub Sportowy Basket Żary Tomasz Sobczak podkreśla, że dzięki pomocy finansowej kupione będzie mobilne boisko do gry 3 na 3:

– Bardzo nas cieszy, że pozytywnie oceniono nasze starania. Sprzętu do treningów nigdy dosyć, tym bardziej, że zwiększa to bezpieczeństwo dzieci. Tym razem zakupimy specjalną matę treningową – zaznacza wiceprezes żarskiego Klubu Karate Kontra Bartłomiej Malinowski:

– Sam start zawodnika, to cenne sekundy, więc nowe słupki to strzał w dziesiątkę – mówi Barbara Lniak ze Stowarzyszenia Pływackiego „Żagańskie Boberki”:

Starosta żarski zaznacza, że to ważne dla ośrodków sportowych pieniądze. – Na pewno wpłynie to na jakość treningów dzieci i młodzieży. Zależy nam na tym, aby młodzi sportowcy mieli jak najlepsze warunki do rozwijania się – dodaje Bogdan Kępiński:

Łączna wartość przekazanych dofinansowań to 80 tysięcy złotych.