Gorzowianie coraz chętniej dzielą się książkami z biblioteką. To ważne wsparcie zbiorów.

Mieszkańcy Gorzowa coraz częściej przekazują swoje książki Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie. W pierwszym półroczu 2026 roku do jej zbiorów trafiło o 1/3 woluminów woluminów więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. To dla nas duże wsparcie – mówi Sławomir Szenwald, dyrektor placówki.

Pracownicy biblioteki podkreślają, że wśród darów znajduje się wiele nowych i poszukiwanych tytułów, w tym popularne bestsellery. Dzięki temu księgozbiór jest na bieżąco uzupełniany o atrakcyjne propozycje dla czytelników – podkreśla Anna Kolas, kierownik działu gromadzenia i opracowania zbiorów w bibliotece.

Biblioteka zachęca do dalszego przekazywania książek, ale ważne by były to książki nowe lub starodruki, wszystkie w dobrym stanie.