XIV edycja Tenis by Dawid Cup przeszła do historii. Na kortach przy Sulechowskiej w Zielonej Górze poznaliśmy zwycięzców w singlowych kategoriach A i B oraz gry podwójnej.
Każdy z dwóch dni turnieju różnił się od siebie. Sobota była naznaczona deszczem, co spowolniło rozgrywki. Pogoda w niedzielę dopisała z kolei znakomicie i pozwoliła na zacięte zmagania od rana do samego wieczora.
Zawodnicy w grze pojedynczej byli podzieleni na dwie kategorie – A oraz B. Kryterium podziału był poziom zaawansowania tenisistów.
Turniej odbywał się w każdej kategorii dwustopniowo. Najpierw zawodnicy rywalizowali w fazie grupowej. W grze singlowej z grupy wychodziło dwóch najlepszych graczy, a w deblu tylko najlepsza para. Potem rozpoczynała się faza pucharowa, która wyłaniała zwycięzców.
Poniżej przedstawimy wyniki wszystkich kategorii Tenis by Dawid Cup, który w tym roku był Memoriałem śp. Damiana Kusta:
Kategoria A
I miejsce – Szymon Machocki
II miejsce – Adam Orkowski
III miejsce – Daniel Kaczerski oraz Dawid Piróg
Finał: Szymon Machocki – Adam Orkowski 2:1 (2:4, 4:3, 10:4)
Kategoria B
I miejsce – Przemysław Macierzyński
II miejsce – Bartosz Dziubański
III miejsce – Bartosz Kuźmicz oraz Paweł Mazurek
Finał: Przemysław Macierzyński – Bartosz Dziubański 2:0 (4-2, 4-1)
Gra podwójna
I miejsce – Adam Orkowski / Hubert Frąckowiak
II miejsce – Rafał Kernert / Wojciech Stasiło
III miejsce – Hubert Miężalski / Filip Kotowicz oraz Dawid Wiełłowicz / Michał Andrzejewski
Finał: Adam Orkowski / Hubert Frąckowiak – Rafał Kernert / Wojciech Stasiło 2:0 (4:3, 4:3)
Swoje refleksje po zakończeniu turnieju przedstawił także organizator: