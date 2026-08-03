XIV edycja Tenis by Dawid Cup przeszła do historii. Na kortach przy Sulechowskiej w Zielonej Górze poznaliśmy zwycięzców w singlowych kategoriach A i B oraz gry podwójnej.

Każdy z dwóch dni turnieju różnił się od siebie. Sobota była naznaczona deszczem, co spowolniło rozgrywki. Pogoda w niedzielę dopisała z kolei znakomicie i pozwoliła na zacięte zmagania od rana do samego wieczora.

Zawodnicy w grze pojedynczej byli podzieleni na dwie kategorie – A oraz B. Kryterium podziału był poziom zaawansowania tenisistów.

Turniej odbywał się w każdej kategorii dwustopniowo. Najpierw zawodnicy rywalizowali w fazie grupowej. W grze singlowej z grupy wychodziło dwóch najlepszych graczy, a w deblu tylko najlepsza para. Potem rozpoczynała się faza pucharowa, która wyłaniała zwycięzców.

Poniżej przedstawimy wyniki wszystkich kategorii Tenis by Dawid Cup, który w tym roku był Memoriałem śp. Damiana Kusta:

Kategoria A

I miejsce – Szymon Machocki

II miejsce – Adam Orkowski

III miejsce – Daniel Kaczerski oraz Dawid Piróg

Finał: Szymon Machocki – Adam Orkowski 2:1 (2:4, 4:3, 10:4)

Kategoria B

I miejsce – Przemysław Macierzyński

II miejsce – Bartosz Dziubański

III miejsce – Bartosz Kuźmicz oraz Paweł Mazurek

Finał: Przemysław Macierzyński – Bartosz Dziubański 2:0 (4-2, 4-1)

Gra podwójna

I miejsce – Adam Orkowski / Hubert Frąckowiak

II miejsce – Rafał Kernert / Wojciech Stasiło

III miejsce – Hubert Miężalski / Filip Kotowicz oraz Dawid Wiełłowicz / Michał Andrzejewski

Finał: Adam Orkowski / Hubert Frąckowiak – Rafał Kernert / Wojciech Stasiło 2:0 (4:3, 4:3)

Swoje refleksje po zakończeniu turnieju przedstawił także organizator: