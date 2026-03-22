Pociąg osobowy relacji Białystok-Warszawa zderzył się w niedzielę rano (2 marca) w okolicach miejscowości Witowo (Podlaskie) z trzema żubrami stojącymi na torach. Jak podają służby, podróżującym pociągiem nic się nie stało, ale zwierzęta nie przeżyły.
Do zdarzenia pociągu Intercity „Żubr” ze zwierzętami doszło po godzinie 7 w niedzielę w okolicach miejscowości Witowo, położonej między Hajnówką a Czeremchą – poinformował PAP dyżurny stanowiska kierowania Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku.
Zwierzęta nie przeżyły
Jak podała podlaska policja, pociągiem podróżowało ok. 50 osób, nikomu nic się nie stało. – Niestety zwierzęta nie przeżyły – przekazał Konrad Karwacki z zespołu prasowego podlaskiej policji.
Ruch pociągu został wstrzymany. PKP Intercity poinformowało w komunikacie na swojej stronie internetowej, że w związku z opóźnieniem pociągu „Żubr” podróżnym umożliwiono przejazd i uzgodniono honorowanie w pociągu Kolei Mazowieckich.
Z informacji przekazanych przez policję po godz. 9 wynika, że ruch ma zostać niebawem wznowiony.
