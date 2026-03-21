W niedzielę siatkarze Cuprum Stilonu Gorzów rozegrają ostatni mecz w tym sezonie PlusLigi.

Gorzowianie zmierzą się na wyjeździe z PGE Skrą Bełchatów, która jest już pewna udziału w fazie play-off i ma spore szanse zachować zajmowane obecnie 6. miejsce. Cuprum Stilon, już bez Mathisa Henno gra już tylko o prestiż i ewentualne przesunięcie się z 12. na 11. miejsce. II trener gorzowskiej drużyny Tomasz Kowalski spodziewa się, że bełchatowianie potraktują niedzielny mecz jako sprawdzian przed walką w play-off:

Początek meczu w Bełchatowie w niedzielę o 20:00, na transmisję zapraszamy do Radia Gorzów.