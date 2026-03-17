25-letni Vladyslav M. usłyszał zarzuty za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie osoby, a jedna została ciężko ranna. Do zdarzenia doszło w niedzielę (15 marca) na „starej trójce” pod Gorzowem. Jak ustalili śledczy, kierowca ciężarówki najechał na tył stojącego na pasie awaryjnym Forda Focusa i wbił go w naczepę kolejnego TIR-a. 58-letni kierowca Forda oraz jego 94-letnia teściowa zginęli na miejscu. Żona mężczyzny walczy o życie na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Gorzowie. Z jej ustaleń wynika, że podejrzany nieumyślne naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nie zachował należytej ostrożności i nienależycie obserwował przedpole drogi podczas manewru omijania stojących na poboczu pojazdów.

Przesłuchany Vladyslav M. potwierdził udział w wypadku, ale nie przyznał się do naruszenia przepisów ruchu drogowego. Złożył obszerne wyjaśnienia. Podejrzany otrzymał dozór policji, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów.

Śledztwo trwa. W kolejnych krokach prokurator zweryfikuje wyjaśnienia podejrzanego, przeprowadzi szczegółowe oględziny pojazdów, powoła biegłych z dziedziny ruchu drogowego i techniki samochodowej.

Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia.