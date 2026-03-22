Jeden z najlepszych piłkarzy w historii Lecha Poznań zidentyfikowany jako bohaterski żołnierz Armii Krajowej. Jego personalia, po dziesięciu latach pracy, ustalił historyk z Zielonej Góry Wojciech Koenigsberg, który bada dzieje AK.

Chodzi o członka tajnego oddziału Armii Krajowej, który w czasie okupacji zajmował się likwidacją zdrajców i hitlerowskich kolaborantów. To Jan Nowicki, pseudonim „Ryś”. Pochodził z poznańskiego Dębca. Był piłkarzem Lutni Dębiec, protoplasty Lecha Poznań. Po wybuchu wojny działał w konspiracji:

Personalia „Rysia” ustalono dzięki złamaniu szyfrów Armii Krajowej. Rozkodował je profesor Remigiusz Wiśniewski, kryptolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego:

Jan Nowicki zginął w czasie Powstania Warszawskiego. Jego historię przybliży publikacja, która ma być gotowa w kwietniu.

