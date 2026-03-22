Żagańska gmina sukcesywnie wymienia stare oświetlenie na nowe lampy ledowe. Kilkadziesiąt opraw montowanych jest w Łozach, Rudawicy, Pożarowie oraz Starym Żaganiu. Koszt zadania to około 100 tysięcy złotych.

Samorząd co roku rozjaśnia ciemne punkty na mapie gminy. – Pieniądze pochodzą w całości z gminnej kasy. Jeszcze w czerwcu montować będziemy z kolei lampy solarne w kilku lokalizacjach. Już od siedmiu lat praktykujemy również takie rozwiązania. Będzie to około czterdziestu punktów – mówi wójt Leszek Ochrymczuk:

W przyszłym roku planowana jest także wymiana lamp w Bukowinie Bobrzańskiej i Jeleninie.