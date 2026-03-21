W Żaganiu na terenach przyległych do Muzeum Obozów Jenieckich zorganizowano Cross Żagański. W ramach wydarzenia upamiętniającego „Wielką Ucieczkę” corocznie organizowane są biegi dla dzieci, tak zwany Cross Uciekiniera oraz bieg główny.

Impreza przyciąga wielu miłośników sportu. – W ten sposób upamiętniamy także jeńców wojennych, którzy podjęli się akcji ucieczkowej z obozu. Oprócz sportowego wymiaru jest to więc okazja do wzięcia udziału w lekcji historii, zwłaszcza podczas pierwszego biegu – mówi dyrektor placówki muzealnej Marek Łazarz:

Do Żagania na cross przyjeżdżają miłośnicy biegania z całej Polski. Nie brak także żołnierzy. – To świetna impreza, której zawsze towarzyszy niepowtarzalna atmosfera. Poza tym w ten sposób prowokujemy młodsze pokolenia do chociażby odwiedzenia muzeum – podkreślają biegacze:

– To pięćdziesiąta edycja crossu. Bardzo nas cieszy, że zainteresowanie eventem nie słabnie, a wręcz z roku na rok rośnie – zaznacza współorganizator imprezy prezes kompleksu Arena Łukasz Kudła:

Wydarzeniu towarzyszy także przygotowane przez 11. Lubską Dywizję Kawalerii Pancernej miasteczko wojskowe. – Nieczęsto zdarza się taka okazja, aby zobaczyć tyle sprzętu w jednym miejscu. To ciekawy pomysł na promocję polskiej armii – mówią miłośnicy militariów:

Podczas Crossu Uciekiniera w inscenizację towarzyszącą biegowi włączyła się także grupa Retro Lubuskie. – Chciałyśmy w ten sposób włączyć się w urealnienie scenerii nawiązującej do czasu ucieczki – mówi członkini grupy Jolanta Bujak z Żar:

Dodajmy, że każdy z uczestników biegu otrzymał pamiątkowy medal.