21 marca ruszy 5. edycja Akcji Czysta Odra, w tym roku pod hasłem „Rzeki nas łączą”. W dotychczasowych akcjach udział wzięło ponad 100 tysięcy osób, które wspólnym wysiłkiem oczyściły rzekę z tysiąca ton śmieci.

Mówi organizator wydarzenia Dominik Dobrowolski, który na gorzowskich Bulwarach przekonywał, że mieszkańcy Gorzowa również mogą pomóc, bo akcja Czysta Odra obejmuje także jej dorzecze:

Województwo lubuskie jest jednym z najbardziej przesuszonych obszarów Polski. Mówi wojewoda Marek Cebula:

A co z lubuskich rzek i jezior wyciągają nurkowie? O tym Szymon Szymkowicz:

Każdy może zorganizować własną akcję, albo dołączyć do akcji organizowanej przez kogoś innego. Informacji o wszystkich akcjach udzielają regionalni koordynatorzy Akcji Czysta Odra, ich namiary można znaleźć miedzy innymi na facebooku. Akcja będzie trwała do 30 kwietnia.