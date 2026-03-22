Gmina Lubsko remontuje kolejną świetlicę wiejską. Prace w Górzynie finansowane są w całości z miejskiej kasy. Obecnie roboty obejmują główną salę obiektu. Budynek od kilku lat ze względu na stan techniczny wyłączony był z użytkowania.

Na prace od dawna czekali mieszkańcy Górzyna. – Świetlica we wsi, to centrum spotkań. To miejsce, które integruje mieszkańców. Prace dzieliliśmy na etapy. Za nami już nowe ogrzewanie, modernizacja kuchni i pomieszczeń sanitarnych – mówi burmistrz Janusz Dudojć:

W dalszej kolejności planowane jest także odnowienie elewacji i zagospodarowanie terenu.