Kolejny raz okazuje się, że współdziałanie gmin i powiatów w zakresie remontów dróg skutkuje wcześniejszą ich modernizacją. Taki przykład mamy w gminie Witnica, która wsparła zadanie drogowe powiatu gorzowskiego i szybciej doczeka się remontu dwóch ważnych dróg.

– Dzięki wspólnemu wysiłkowi i sfinansowaniu przez nas dokumentacji projektowej w partnerstwie z powiatem gorzowskim, ważna inwestycja drogowa w naszej gminie została zakwalifikowana do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – mówi Agnieszka Chudziak, burmistrzyni Witnicy.

W sumie w ten sposób w gminie Witnica wyremontowanych zostanie ponad 7 kilometrów dróg. Koszt całej inwestycji to 11,8 mln złotych. Prace budowlane potrwają do listopada 2027 roku.