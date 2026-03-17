Urząd Marszałkowski odpowiedział na apel stowarzyszenia komunikacja.org. Samorząd województwa nie widzi potrzeby utworzenia punktu utrzymania taboru na północy naszego regionu. Serwisowaniem pociągów obsługiwanych przez powstającą spółkę Lubuski Transport Publiczny zajmie się baza w Czerwieńsku.

W piśmie z 11 marca Departament Infrastruktury Transportowej argumentuje, że przez stację w Gorzowie realizowane są przede wszystkim połączenia przelotowe i jedynie w nielicznych przypadkach pociągi kończą bieg w Gorzowie.

Utworzenie zaplecza technicznego w Gorzowie Wlkp. wiązałoby się

z koniecznością wykonywania dodatkowych przejazdów technicznych taboru

do miejsc rozpoczęcia pracy przewozowej, w szczególności w kierunku Krzyża

i Kostrzyna, co generowałoby dodatkowe koszty operacyjne bez realnej poprawy

efektywności funkcjonowania systemu.

– czytamy w piśmie.

Tomasz Drost ze stowarzyszenia komunikacja.org mówi, że to krótkowzroczne spojrzenie na sprawę:

Stowarzyszenie komunikacja.org zapowiada kolejne działania w kwestii utworzenia w Gorzowie punktu utrzymania taboru:

Urząd Marszałkowski deklaruje w przyszłości utworzenie na północy województwa punktów tankowania, wodowania i odfekalniania pojazdów. Zapowiada też analizowanie sytuacji i rozważenie rozwoju infrastruktury, jeśli liczba przewozów wzrośnie.