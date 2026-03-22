Budynki Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Żarach przejdą termomodernizację. Powiat żarski otrzymał dofinansowanie do realizacji prac. Inwestycja opiewa na sumę ponad 20 milionów złotych.

Samorząd ogłosił już postępowanie przetargowe. – To złożone prace, bo obejmują kompleks budynków. Obiekty od wielu lat czekały na odpowiednie zabiegi. Bardzo nas cieszy, że otrzymaliśmy na ten cel pomoc finansową – mówi wicestarosta żarski Wojciech Kasprów:

Oferty na wykonanie zadania można składać do końca miesiąca.