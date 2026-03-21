Członek zarządu Łukasz Porycki komentuje informacje polityków Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji o nierównym podziale środków pomiędzy północne i południowe gminy województwa lubuskiego. Ich zdaniem samorządy z południa dostają więcej środków, lepiej finansowane są również instytucje sportowe, kulturalne. Większy zastrzyk gotówki jest także w przypadku inwestycji drogowych.

Jako przykład wskazują m.in wielomilionowe dotacje na rozwój Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. Zdaniem Łukasza Poryckiego z możliwości kompleksu sportowego korzystają nie tylko sportowcy z regionu, ale i z zagranicy.

Samorząd województwa lubuskiego tworzy spółkę transportową. W planach w Czerwieńsku ma pojawić się zakład zajmujący się naprawą taboru. Przeciwnicy tej inicjatywy wskazują, że takie rozwiązanie mógłby powstać na północy regionu.

Łukasz Porycki dodaje, że podział pieniędzy wynika głównie ze stopnia zaawansowania poszczególnych projektów. Dodatkowo – w południowej części regionu jest więcej mieszkańców i więcej gmin.