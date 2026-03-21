Piłkarze Warty Gorzów pokonali u siebie Karkonosze Jelenia Góra w 23. kolejce 3 grupy III ligi.

Warta prowadziła do przerwy 1:0 po golu Patryka Walisia w 17. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Niestety to był ostatni pozytywny akcent ze strony tego defensora, bowiem kilka minut później musiał opuścić plac gry z powodu kontuzji. W pierwszej połowie okazje były z obu stron a dwoma świetnymi interwencjami popisał się niedawno powołany do reprezentacji Polski U18 bramkarz Warty, Filip Andrzejczak.

Druga połowa rozpoczęła się wyśmienicie dla Warty, bo już niespełna minutę po wznowieniu na 2:0 trafił Jakub Iskra:

W 55. na 3:0 podwyższył Krystian Rybicki i było już praktycznie po meczu. Warta od tego momentu spokojnie kontrolowała spotkanie. Honorowego gola dla gości zdobył 84 minucie z rzutu karnego Dawid Kasprzyk:

Zadowolony z gry i z wyniku był trener Warty, Patryk Szymik: