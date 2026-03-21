Piłkarze Cariny Gubin ulegli na wyjeździe rezerwom Miedzi Legnica 1:3 w ramach 23. kolejki III ligi.

Jedyną bramkę dla Gubinian zdobył w 26 minucie Przemysław Haraszkiewicz. Po tej porażce Carina spadła na 13. lokatę w tabeli grupy trzeciej.