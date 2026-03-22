Rozpoczęła się budowa bloku mieszkalnego przy ulicy Bema. W ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego w miejscu tym powstaną 24 mieszkania. Kosz inwestycji to 8,5 miliona złotych.

W połowie lutego podpisano umowę z wykonawcą. – Dziś już widać pierwsze roboty ziemne. Na placu budowy jest już ciężki sprzęt. Otrzymaliśmy dofinansowanie do zadania, które w całości pokrywa jego sfinansowanie. Na lokale czeka wiele rodzin, więc inwestycja bardzo cieszy – mówi burmistrz Sławomir Kowal:

Dodajmy, że wykonawca ma rok na zakończenie prac.