Kierowca w Gorzowie Wlkp. przewoził dwoje małoletnich dzieci. W organizmie miał ponad dwa promile. Sąd wydał niespodziewany wyrok.

16 października ub. r. za kierownicę wsiadł 45-latek. Został zatrzymany do kontroli drogowej w Gorzowie Wlkp. na ulicy Owocowej. Nim 45-latek dmuchnął w alkomat, jechał z dziećmi kilkanaście kilometrów. Badania wykazało, że w organizmie ma ponad dwa promile. Skrajnie niebezpieczne zachowanie na szczęście nie doprowadziło do wypadku.

Sprawa ostatecznie znalazła się w sądzie, który wydał w tej sprawie wyrok. 45-latka uznano winnym kierowania autem w stanie nietrzeźwości oraz narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia, albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dwoje małoletnich.

Sąd wymierzył mu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres jednego roku próby. Mężczyzna przez cztery lata ma zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Łącznie kary finansowe to ponad 35 tysięcy złotych.

Policjanci po raz kolejny przypominają, by zachować rozsądek, bo konsekwencje jazdy w stanie nietrzeźwości są dotkliwe i wpływają na wiele aspektów życia.

Kiedy nie jesteśmy pewni swojego stanu trzeźwości, odłóżmy kluczyki od auta i skorzystajmy z innej formy transportu. Tak będzie zdecydowanie bezpieczniej

– zapewnia nadkomisarz Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.